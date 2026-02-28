Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Военно–морской флот КСИР объявил, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив, Иран закрывает его. Об этом сообщает Первый канал. О том, что торговые суда в Персидском заливе получили сообщения о закрытии Ормузского пролива сообщил и координационный центр ВМС Великобритании.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Эксперты прогнозируют, что, в случае его закрытия цена на нефть подскочит до 130 долларов за баррель. Также это приведёт к нарушению логистики, задержкам в доставке нефти и, как следствие, к панике на биржах.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране и других городах страны под удары попали военные и гражданские объекты. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран, Израиль и ещё несколько стран на Ближнем Востоке закрыли свои воздушные пространства. Российские авиакомпании отменили или скорректировали часть рейсов, проходящих над Ближним Востоком.