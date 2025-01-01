Зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли при ударе по Тегерану. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь телеканал Al Hadath. В его эфире о гибели родственников аятоллы Хаменеи рассказал представитель мэрии Тегерана.

Сам иранский верховный лидер, как и во время войны летом 2025 года, находится в кризисном штабе и лично руководит ведением боевых действий.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране и других городах страны под удары попали военные и гражданские объекты. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

Днём 28 февраля президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему ситуации вокруг Ирана.