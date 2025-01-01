Верховный лидер Ирана Али Хаменеи с большой долей вероятности мёртв. Об этом заявил премьер-министр Ирана Биньямин Нетаньяху, передаёт ТАСС. Он утверждает, что резиденция аятоллы разрушена и, как он выразился, есть много признаков гибели Хаменеи.

Ранее мэрия Тегерана официально подтвердила гибель во время атаки на город зятя и невестки верховного лидера Ирана. Также утверждалось, что сам Хаменеи, как и во время войны летом 2025 года, находится в кризисном штабе и лично руководит ведением боевых действий.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране и других городах страны под удары попали военные и гражданские объекты. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

Днём 28 февраля президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему ситуации вокруг Ирана.