Верховный лидер Ирана Хаменеи убит

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США на его резиденцию. Информацию подтвердило государственное телевидение Ирана.

"Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб", — сказали в эфире.

Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Офис президента исламской республики предупредил, что его смерть не останется без ответа. В КСИР также сообщили, что будут продолжать путь иранского лидера.

В связи со смертью Хаменеи в исламской республике объявлен 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.