Трамп намерен сотрудничать с Конгрессом по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сотрудничать с Конгрессом по ситуации вокруг Ирана.

"Я всегда хочу работать с Конгрессом. Я всегда сотрудничал с Конгрессом", — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу CBS News.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Трамп не запрашивал у Конгресса разрешения на удары по Ирану. Хаким потребовал объясниться и "представить основания" для начала боевых действий, "обозначить цели в сфере национальной безопасности". А также предложить план по избежанию "очередного затяжного конфликта на Ближнем Востоке".

Заявление о сотрудничестве с Конгрессом Трамп сделал после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В интервью телеканалу он подчеркнул, что теперь с исламской республикой стало "проще договориться, чем день назад".