Цены на нефть готовятся взлететь после атаки США и Израиля на Иран

Мировые рынки готовятся к резкому росту цен на нефть. Эскалация ближневосточного конфликта рискует серьёзно ударить по экономике. КСИР подтвердил, что Ормузский пролив, через который проходит львиная доля экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, закрыт. Если блокада затянется, цены на топливо резко устремятся вверх. И первыми от этого решения пострадают в Евросоюзе - именно в Старый Свет отсюда отправляется большая часть танкеров.

Иранцы настроены серьёзно. По информации местных СМИ, один из кораблей, который попытался прорваться через объявленный закрытым Ормузский пролив, подвергся ракетной атаке.

Главный кописсар Европы Урсула фон дер Ляйен созывает экстренное заседание Коллегии по вопросам безопасности. Тема: нападение Ирана на своих соседей. Никакого осуждения атаки на Иран она не выразила. Зато от совместной американо-израильской военной операции открестились лидеры коалиции желающих.

Газета The Washington Post отмечает: эскалация на Ближнем Востоке ударит не только по мировой экономике, но и по оборонному сектору. В частности, ограничит поставки критически важных боеприпасов для Украины. Особую озабоченность вызывают запасы американских противоракетных систем.

Перед ударами по Ирану Трампа проинформировали, что это будет операция с высоким риском. Впрочем, указали и на высокую потенциальную выгоду. За атакой Трамп следил из своего имения во Флориде вместе с командой по национальной безопасности. Территория вокруг официальной резиденции президента США на данный момент огорожена. Все подъезды заблокированы. Нового обращения к нации на фоне начала военной операции против Ирана не предвидится.