Российские туристы не могут выбраться с Ближнего Востока

Десятки тысяч российских туристов оказались заблокированы на Ближнем Востоке. Крупнейшие международные аэропорты парализованы, воздушное пространство закрыто. Отдыхающие ищут способ покинуть опасную территорию и вернуться домой.

Туристы в спешке покидают аэропорт Дубая. Слышна сирена. Через несколько минут снаряд прилетит и туда. В Объединённых Арабских Эмиратах, по подсчётам нашего МИДа, сейчас около ста тысяч туристов. Накануне большинство из них в экстренном порядке пытались покинуть страну. Но международный аэропорт Дубая Аль-Мактум - один из крупнейших авихабов в мире - оказался парализован. Тысячи людей с билетами на руках ждали хоть какой-то информации. Но вместо приглашения на борт их попросили в целях безопасности покинуть здание.

В Эмиратах, Бахрейне, Ираке, Катаре, Кувейте самолёты замерли в аэропортах. Воздушное пространство Ближнего Востока закрыто второй день. Многие лайнеры разворачивали прямо в небе и возвращали в пункты отправления. У большинства туристов закончились путёвки, но вернуться домой невозможно. Туроператоры, авиакомпании и принимающая сторона столкнулись с гигантской волной обращений и проблем с размещением и питанием.

Наши авиакомпании экстренно корректировали маршруты в страны Персидского залива. Рейс из Новосибирска в Дубай приземлился в пакистанском Карачи. Борт из Москвы сел в Баку. Ещё два лайнера вернулись в столицу.

В Арабских Эмиратах пляжи опустели. Люди с осторожностью подходят к окнам в номерах. Прилёт ракеты снял кто-то из отдыхающих в соседней гостинице. Это ответ Тегерана на атаки Тель-Авива и Вашингтона. Иран бьёт по военным объектам США, но под удар попадают туристические места и люксовые отели. Рядом с самым высоким небоскрёбом мира накануне упал иранский дрон.

Приходят первые сообщения о пострадавших. Но информации о том, есть ли среди них наши соотечественники, не поступало. В целом российские туристы сохраняют спокойствие.