Большой кольцевой линии московского метро исполнилось три года. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, строительство завершили в рекордные сроки - всего за 10 лет.

Сейчас это одна из самых востребованных веток. Она связала 34 района мегаполиса, в том числе те, где раньше не было подземки. Появились десятки новых маршрутов и пересадок, которые полностью изменили поездки по городу.

Большое кольцо соединило не только радиальные линии, но и центральные диаметры и МЦК. В результате многие жители смогли сэкономить на дороге до 45 минут в день.