В Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до момента избрания преемника убитого накануне аятоллы Хаменеи. Также избран новый командующий КСИР, место погибшего Мохаммада Пакпура займёт Ахмад Вахиди.

В Корпусе стражей исламской революции пообещали отомстить США и Израилю, и уже объявили о новой серии ответных ударов, а также заявили о самой мощной наступательной операции в истории вооружённых сил Ирана. Среди целей - объекты не только в Израиле, но и американские военные базы в других странах.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

В Тегеране и других городах страны под удары попали военные и гражданские объекты. Иран ответил на агрессию ракетными ударами по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

Днём 28 февраля президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему ситуации вокруг Ирана.