Как живёт Богородское - район Москвы с богатой историей

Здесь родился и провёл детство Лев Яшин, лучший вратарь за всю историю мирового футбола. Тут находится одна из старейших трамвайных линий столицы, рельсы проложены 140 лет назад. Телефонные аппараты позапрошлого века можно рассмотреть в расположенном здесь Музее истории телефона. Но главная достопримечательность этих мест - огромный природный парк.

Всё это - о районе Богородском. В парк "Лосиный остров" актриса и певица Анастасия Малькова-Макеева приходит за тишиной и уединением. Умиротворяющие пейзажи, голоса птиц, свежий лесной воздух. После таких прогулок звезда мюзиклов с новыми силами выходит на сцену и съёмочную площадку.

Национальный парк занимает более половины территории района Богородское и выходит за границы Москвы. Уютные аллеи, лыжные маршруты, велосипедные и беговые дорожки, уединённые лавочки, ароматы талого снега и весны. Для Анастасии Мальковой-Макеевой это место силы и вдохновения, воспоминаний о доме и детстве.

Красота этих мест вдохновляла художников Шишкина и Саврасова, композиторов Чайковского, Бородина, Балакирева. На дачах в Богородском отдыхали Куприн, Чехов, Маяковский. Здесь работали лавочки, рестораны, почта и даже свой летний театр. А главное – сюда было удобно добираться на конке: рельсы от Сокольников до Богородского проложили в 1886 году. Эта площадь у конечной станции стала центром жизни района, посередине, в гастрономическом магазине Богданова, торговали вином, пряностями, дичью, чаем и кофе.

С 1912 года конку сменили электрические вагоны, которые до сих пор разворачиваются на кольце. А с прошлой осени через Богородское проходит маршрут первого трамвайного диаметра Т1. Путешествовать по этим местам с начала ХХ века можно было и на поезде – по Московской окружной железной дороге. 12 станций, в том числе "Белокаменную" в Богородском, спроектировали в едином стиле модерн. Рассчитывали не только перевозить грузы и пассажиров, но и привлечь туристов.

Сегодня здесь можно совершить путешествие в начало прошлого века - Белокаменная сохранила свой исторический облик. И хотя пассажирские перевозки по Московской окружной железной дороге прекратились ещё в 1930-е, с этой станции поезда продолжали отправляться на киноэкранах. Здесь снимали сцены фильмов "Баллада о солдате", "Когда деревья были большими", "Офицеры". А железную дорогу возродили только 10 лет назад: теперь рядом с историческим павильоном, прямо в парке "Лосиный остров" - современная станция "Белокаменная" Московского центрального кольца .

Сегодня район Богородское устремляется в будущее. Здесь возводят современные дома и создают комфортные условия для жизни.