Московский регион готовится к небывалому паводку

Сегодня - первый день календарной весны. Рекордные сугробы начали таять. Объём выпавшего за зиму снега беспокоит гидрологов: если весна будет дружной, то есть риск масштабного половодья. Чтобы не допустить бедствия, специалисты уже готовят водохранилища к приёму огромного объёма талых вод.

В Московском регионе ожидают пять миллионов кубометров талой воды. А это 2 000 олимпийских бассейнов, одна десятая озера Селигер и 70 лет непрерывного приёма душа. Значительную часть талых вод примут водохранилища. И на объектах "Мосводоканала" уже вовсю идёт подготовка к половодью. За объёмами и плотностью снега следят инженеры-гидрологи.

Но даже на снегоходах в некоторые точки они добираются с трудом. Главные инструменты гидрологов - длинная рейка, специальные весы и лопата. Контролируют высоту снежного покрова, вычисляют его массу и плотность. Исходя из полученных данных, потом строят прогнозы, регулируют заполнение водохранилищ, при необходимости понижают уровень.

Следят постоянно и за качеством воды. Делают замеры на разной глубине, используя суда на воздушных подушках. Проверяют химический и бактериологический состав. Паводок - всегда самое сложное время. В дачных посёлках, особенно тех, что рядом с рекой и в низинах весну ждут с тревогой. Можно, конечно, застраховать дачный дом от стихии. Но, как правило, страховые компании каждый случай рассматривают пристально - в каком районе находится дача, от рисков будут зависеть и условия страхования.

Насколько сильным будет половодье - точно пока никто не скажет. Оно зависит от нескольких факторов. Если земля промёрзла не сильно - можно рассчитывать что часть талых вод уйдёт в почву. Многое зависит и от характера весны. Если она будет резкая и тёплая - сильного паводка не избежать.