Между Россией и странами Ближнего Востока на утро 1 марта отменено 62 рейса, более четырёх тысяч билетов возвращены клиентам. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам. Специалисты Минтранса и Росавиации мониторят ситуацию с соблюдением прав пассажиров.

Также известно, что российские и зарубежные авиакомпании продолжают корректировать расписание в связи с закрытием неба над Ближним Востоком. При этом российские авиакомпании работают с пассажирами для минимизации неудобств из-за ограничений работы аэропортов.

Что касается, российских аэропортов, то обстановка в них спокойная на фоне отмены рейсов на Ближний Восток, отметили в Минтрансе.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

Накануне МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.