Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Глава российского государства назвал гибель аятоллы Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права, сообщает ТАСС.

В России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие отношений Москвы и Тегерана, отметил Путин.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля. Об этом сегодня объявило государственное телевидение страны. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить и сообщил о скором начале ещё более разрушительных атак против Израиля и США. В Иране объявлен 40-дневный траур.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

Накануне МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.

Днём 28 февраля президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему ситуации вокруг Ирана.