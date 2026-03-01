Дачников предупредили о штрафах за распространение популярного американского растения

С 1 марта за распространение ясенелистного или американского клёна грозит штраф до 700 тысяч рублей. Как пишет Лента.ру, в России объявили войну этому растению, завезённому из-за океана, а точнее, из Канады.

Рослесхоз признал американский клён таким же опасным, как борщевик Сосновского. Теперь дачники обязаны избавиться от него на своих участках, иначе им грозит штраф и даже изъятие земли. На эту крайнюю меру власти пойдут, если участок зарос вредителями и не используется по назначению.

Официальный документ Рослесхоза, вступивший в силу 1 марта, обязывает владельцев земельных участков уничтожать чужеродные растения. За невыполнение физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, юридические лица могут быть оштрафована на 700 тысяч рублей.