Спасатели нашли пропавших в Пермском крае туристов

Спасатели нашли трёх туристов пропавшей в Пермском крае группы. Из пяти человек двое погибли, один жив и ещё двое пока не обнаружены – они ушли за помощью.

У найденного мужчины сильное переохлаждение, его транспортируют в больницу, сообщает ТАСС.

Поисковая операция продолжается. В ней принимают участие 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода и вертолёт.

24 февраля в районе плато Кваркуш на Урале была потеряна связь с пятью туристами на снегоходах, которые отправились в поход в составе незарегистрированной группы.

ОБНОВЛЕНИЕ: В 16 часов МЧС сообщило, что обнаружены тела ещё двух туристов. Таким образом, из группы в пять человек четверо погибли.