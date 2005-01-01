Во время ударов по Тегерану погиб экс-президент Ирана Ахмадинежад

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб во время ударов США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщают иранские СМИ. Одна из израильских ракет попала по дому бывшего президента.

Махмуду Ахмадинежаду было 69 лет. Он занимал пост президента Ирана в 2005-2013 годах. Прежде чем возглавить страну, был губернатором провинции Ардебиль и губернатором Тегерана.

Также во время атак на Иран погибли верховный правитель страны аятолла Хаменеи, его родственники, руководство КСИР и несколько высших офицеров иранской армии. Много жертв и среди мирного населения: более ста человек погибли при ударе по школе в городе Минабе.