МИД России осудил убийство Али Хаменеи и призвал к деэскалации

МИД России осудил убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Известие о гибели верховного руководителя Ирана встречено в Москве с возмущением и глубоким сожалением. Россия осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, отметили на Смоленской площади.

Дипломаты также обратили внимание на то, что в результате продолжающихся боевых действий непрерывно растёт число жертв среди мирного населения и наносится серьёзный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. В связи с этим Россия призывает к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Ранее сегодня Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Глава российского государства назвал гибель аятоллы Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля. Об этом сегодня объявило государственное телевидение страны. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить и сообщил о скором начале ещё более разрушительных атак против Израиля и США. В Иране объявлен 40-дневный траур.