С начала военных действий против Ирана глава МИД России провёл два телефонных разговора. 28 февраля Сергей Лавров побеседовал с министром иностранных дел ОАЭ Бен Заидом.

В разговоре с коллегой Лавров подчеркнул неприемлемость действий США и Израиля, развязавших неспровоцированную агрессию против Ирана. Было выражено единое мнение о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий и возвращения ситуации в русло переговоров, сообщили в МИД России.

1 марта состоялся телефонный разговор Лаврова с китайским коллегой Ван И. Собеседники осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана. Было подчёркнуто, что такие акты агрессии грубым образом нарушают нормы международного права, дестабилизируют ситуацию во всём регионе.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.

Накануне МИД России потребовал немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Безрассудную вооружённую агрессию США и Израиля против Ирана на Смоленской площади назвали неспровоцированной.