Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Максим Вегеря, командир мотострелковой роты, под плотным вражеским обстрелом проводил разведку местности и обнаружил минометный расчет противника. Передав координаты нашим артиллеристам, он корректировал огонь по позициям ВСУ. Благодаря его грамотным действиям были уничтожены минометный расчет и живая сила боевиков, а российские штурмовики закрепились на новых рубежах.

Рядовой Аюр Раднаев, старший наводчик расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, под плотным обстрелом и атаками вражеских дронов обеспечил непрерывное ведение огня. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом и обеспечили продвижение штурмовых групп.