Залп "Солнцепека" не оставил украинским боевикам никаких шансов

Информация о ситуации в зоне СВО. Российские военные ведут уверенное наступление по всему фронту, оттесняя врага всё дальше на запад.

Это кадры с Красноармейского направления. Стрелковый бой ведут штурмовые отряды ВДВ. Малыми группами десантники заходят в полуразрушенное здание, где оборудован опорник ВСУ. А затем, закрепившись на занятом рубеже, начинают вести перекрестный огонь и вынуждают противника отступить.

С воздуха надежное прикрытие передовым группам обеспечивают расчеты войск беспилотных систем. В Херсонской области в результате точной атаки ударных дронов ликвидирован укрепрайон боевиков на правом берегу Днепра. Не дает врагу передышки и наша артиллерия. В Харьковской области расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" пресекают любые попытки ВСУ провести ротацию на линии боевого соприкосновения.

Надежную поддержку штурмовикам обеспечивают расчеты тяжелых огнеметных систем. Залп "Солнцепека" буквально выжигает территорию врага. В этот раз воздушная разведка обнаружила скопление бронетехники и живой силы противника на пути движения нашей пехоты - и тут же передела координаты огнеметчикам. Удар 220-миллимитровых снарядов не оставил боевикам никаких шансов.