Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на понедельник, 2 марта, 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 18 таких аппаратов сбили над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Республики Крым, девять – над акваторией Азовского моря.

Еще восемь дронов уничтожили над Брянской областью, пять – над территорией Курской области, по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские националисты усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны, совершая покушения на мирных граждан и пытаясь причинить экономический ущерб.

Объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области, поврежденные в ходе варварских атак ВСУ, осмотрел полномочный представитель президента по Центральному федеральному округу Игорь Щеголев. Полпред президента лично пообщался со специалистами, оценил, как ликвидируют последствия, и обсудил дальнейшие действия.