В Тегеране 20 человек погибли в результате атаки американо-израильских сил

Информация о ситуации на Ближнем Востоке. Этой ночью Израиль вновь ударил по Ирану. В исламской республике гремят многочисленные взрывы. Атакам американо-израильских сил подверглись города в центре и на юге страны.

В результате в одном из районов иранской столицы погибли минимум 20 человек, сообщает местное агентство. Тегеран в свою очередь продолжает отвечать. Одна из ракет упала на дорогу в Иерусалиме, на месте образовалась огромная воронка, пострадали семь человек.

Огромный пожар разгорелся и на базе США - в иракском городе Эрбиль. По данным СМИ, иранские беспилотники поразили склад боеприпасов. Встречные удары нанесли друг другу Израиль и Ливан.

Тель-Авив настаивает, что бьёт по лидерам "Хезболлы" и призывает жителей 50 населенных пунктов покинуть свои дома. Вереницы автомобилей уже растянулись на трассах. Официальный Бейрут отрицает причастность к атакам на еврейское государство.