Второй день ударов по Ирану: хроники войны на Ближнем Востоке

Вторые сутки продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке. Сегодня США нанесли новые удары по иранским военным, государственным и гражданским объектам. Иран отвечал ракетными ударами по американским базам в регионе.

Утром власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Российский президент назвал это циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права, Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге и народу республики.

КСИР пообещал отомстить за гибель аятоллы Хаменеи, а другой иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.

Подтверждена гибель главы Минобороны Ирана в результате ударов США и Израиля. Власти сформировали временный руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи.

Дональд Трамп похвастался тем, что американцы за сутки убили несколько десятков руководителей независимого государства и потопили девять кораблей ВМС Ирана. Глава Белого дома утверждает, что руководство страны согласилось на переговоры с Вашингтоном. Когда начнётся диалог, Трамп не сообщил. Ещё США признали гибель трои своих военных во время операции против Ирана.

Израиль пообещал в ближайшие дни нарастить интенсивность ударов по Ирану. При этом ни Вашингтон, ни Тель-Авив не планируют масштабную наземную операцию в Иране.

Вечером 1 марта французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа прервали своё развёртывание в Балтийском море, чтобы передислоцироваться в восточное Средиземноморье. Не исключено, что Франция присоединиться к США и Израилю и тоже нанесёт удары по Ирану.

Количество погибших в результате удара по школе в Иране возросло до 165 человек, вечером 1 марта под обстрел попала больница Ганди в центре Тегерана.

Посольство России в Иране работает в штатном режиме, случайных прилётов или иных происшествий на территории не зафиксировано. Российские туроператоры расселили большинство туристов, застрявших на Ближнем Востоке. Всего в регионе отдыхают около ста тысяч россиян. Авиасообщение нарушено, поэтому пока они не могут вернуться домой.