Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом в рамках Общей системы безопасности. Дипломатические отношения с Тегераном разрывают Объединенные Арабские Эмираты. Военными мерами исламской республике грозят из Парижа, Берлина и Лондона - в случае продолжения атак по их союзникам. В то же время ряд стран охвачен протестами в поддержку Ирана, который подвергся агрессии США и Израиля. Акции проходят в Старом свете и самих Штатах, а также на Ближнем Востоке. 20 человек погибли на антиамериканских протестах в Пакистане. Наш МИД призывает срочно прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому процессу. По запросу России сегодня пройдет спецзаседание Совета МАГАТЭ.

К зданию посольства Ирана в Москве на Покровском бульваре люди несут цветы, траурные свечи и детские игрушки. Своему коллеге из Исламской республики Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями.

Накануне по инициативе России и Китая прошло срочное заседание Совбеза ООН. Позицию нашей страны МИД еще раз изложил в официальном заявлении. Москва и Пекин солидарны:

"Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право".

В самом Иране сейчас прямо под бомбежками, проходят многотысячные демонстрации. В память о погибшем верховном лидере и других членах политического и военного руководства страны объявлены 40-дневный траур и нерабочая неделя. Обязанности Рахбара поручено исполнять Алиризе Арафи. ЦРУ, пишет агентство Рейтер, предупреждало Трампа – убийство и последующая замена верховного лидера не гарантирует смягчения иранского курса. Напротив, риторика Тегерана может стать еще жестче. Весь шиитский мир скорбит.

В Пакистанском городе Карачи толпа разгромила здание американского консульства. Защищая диппредставительство, охрана открыла огонь. Убиты 9 протестующих.

Подробнее – в репортаже