Ливанцы массово выезжают из страны после начавшихся атак Израиля

Жители юга Ливана покидают дома и уезжают в безопасные районы после начавшихся израильских авиаударов по объектам движения "Хезболлах". Новостной портал Lebanon 24 сообщил, что шоссе переполнены машинами местных.

Поводом стали ночные удары шиитского движения "Хезболлах" по провинции Израиля. В ответ официальный представитель израильской Армии обороны Элла Вавейя возложила ответственность за вооруженную вылазку на боевиков "Хезболлах" и пригрозила жестким ответом.

После этого израильские военные силы атаковали юг ливанского города Бейрут. Пострадали жилые дома и улицы региона. О погибших власти Ливана не сообщали. В ЦАХАЛ утверждают, что ликвидированы ключевой командир "Хезболлы" и другие высокопоставленные представители движения в Бейруте.

На этом фоне представители Израиля призвали жителей на юге и востоке Ливана к срочной эвакуации. Как передал 12-й канал израильского телевидения, начавшиеся бомбардировки наземных целей в Ливане будут продолжаться несколько дней.