Премьер-министр Ливана созвал экстренное заседание кабмина

Премьер-министр Ливана Наваф Салам созвал экстренное заседание правительства, оно запланировано на утро 2 марта. Об этом сообщило агентство NNA.

По данным агентства, местные министры проведут заседание в 08:00 по местному времени (09:00 по московскому) и обсудят "произошедшие ночью события, их последствия и принятие необходимых мер".

Ночью 2 марта шиитское движение "Хезболлах" нанесло несколько ударов по провинции Израиля. В ответ на атаки в ЦАХАЛ заявили о жестоком ответе, а после этого израильские военные атаковали юг ливанского города Бейрут.

В стране проходит массовая эвакуация мирных жителей. Также власти Израиля и США призвали своих граждан покинуть Ливан в срочном порядке.