Посол предупредил о планах НАТО устроить морскую блокаду России

Страны НАТО обладают значительным военно-морским потенциалом и уже продемонстрировали готовность применять его для ограничения свободы судоходства. Об этом напомнил в понедельник, 2 марта, посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Как подчеркнул российский дипломат в интервью "Известиям", представители Североатлантического альянса действуют в нарушение фундаментальных норм международного права. Ими вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны.

Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя, отметил Корчунов. Он подтвердил, что России есть чем ответить на угрозы нашим стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики.

Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Министерства обороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств, напомнил посол.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркивал, что любые попытки организовать морскую блокаду России, предпринимаемые недружественными западными странами, нелегальны и получат жесткий отпор. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не удастся, пресловутую морскую блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот России.

Россия не оставила без внимания и запущенную натовскими странами в феврале операцию "Арктический часовой", которая подтверждает курс на усиление присутствия альянса в Арктике. Директор департамента европейских проблем российского МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников подчеркивал, что наше государство открыто к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу для поиска совместных решений общих проблем Арктики.