Более 40 поездов задерживаются из-за схода вагонов в Пермском крае

Восемь вагонов с зерном сошли с железнодорожных путей в Пермском крае.

Инцидент произошел на перегоне "Ферма-Бахаревка" в ночь на понедельник. Один из сошедших вагонов врезался в локомотив электропоезда, следовавшего по соседнему пути. Пострадавших нет. Повреждения получили вагоны и железнодорожное полотно.

Произошедшее привело к задержкам поездов – на текущий момент из расписания выбились 40 грузовых и три пассажирских поезда (Москва - Владивосток, Тюмень - Санкт-Петербург, Чита – Москва). Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, передает "Интерфакс".

Следователи начали проверку по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Причиной ЧП могло стать ненадлежащее техническое состояние путей или ходовой части железнодорожного состава.