Из Египта в Россию спецбортом МЧС эвакуировали 84 россиянина

Из Египта в Москву вылетел самолет МЧС России с 84 российскими гражданами.

Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту "Жуковский". На борту находились дипломатические работники и члены их семей, которые ранее покинули Израиль по сухопутной границе.

В аэропорту их встретили представители МИД и МЧС, а также психологи МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из Ирана в Азербайджан эвакуировали 35 россиян.

На прошлой неделе воздушное пространство Израиля было закрыто из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану, в ответ Тегеран нанес удары по военным базам США на Ближнем Востоке.