Умер драматург Николай Коляда

Драматург Николай Коляда умер в Екатеринбурге. Печальную новость сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер. "Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России", - отметил он.

Напомним, что основателя "Коляда-Театра" драматурга Николая Коляду госпитализировали из дома днем 25 февраля. 68-летний режиссер находился в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Драматурга ввели в медикаментозный сон, его состояние оценивалось как тяжелое.

В Сети многочисленные поклонники в последнее время отмечали неважный вид драматурга. Ходили слухи, что у Коляды серьезная болезнь, с которой тот боролся из последних сил.

Напомним, первым спектаклем Коляды в статусе директора и худрука своего театра был спектакль "Персидская сирень". Впоследствии режиссер ставил такие спектакли, как "Клаустрофобия", "Ромео и Джульетта", "Дембельский поезд", "Селестина"; "Кармен жива", "Птица Феникс" и др.