Алла Пугачева со вставными зубами крупным планом показала бугры на лице

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алла Пугачева традиционно "разрешила" весну. Примадонна опубликовала видео, в котором предстала в стильном белом костюме, с распущенными светлыми волосами и обратилась к многочисленным подписчикам с добрыми пожеланиями. "Весна пришла!" - коротко подписала ролик артистка.

"Дорогие друзья, вот и наступил этот прекрасный день, когда весна "разрешится". Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все у нас было хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: "Весну разрешаем!" - объявила Примадонна.

В комментариях ее поддержали не только многочисленные подписчики, но и знаменитости. Дочь Кристина Орбакайте, историк моды Александр Васильев, молодой супруг, Станислав Садальский и многие другие отметились под постом Аллы Пугачевой.

Причем пока одни рассыпались в комплиментах "свежему" виду артистки, другие раскритиковали оператора, который якобы снял Примадонну в невыгодном ракурсе.

"Все бугры на лице видны, ужас", "Столько морщин... Какой толк от пластики?", "Бугры и вставные зубы на лице. Кошмар", "Зачем она вставила себе такие крупные импланты? Выглядит максимально неестественно", - высказались комментаторы в Сети.

