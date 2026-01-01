Россиянам напомнили о трехдневных выходных

Граждан России вновь ожидают длинные выходные: три нерабочих дня подряд. Об этом напомнила в понедельник, 2 марта, эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Как пояснила специалист в комментарии РИА Новости, в 2026 году Международный женский день, отмечающийся 8 марта, пришелся на воскресенье. В связи с этим праздничный нерабочий день будет перенесен на ближайший рабочий день — 9 марта.

В результате у россиян, работающих в режиме пятидневки, будет три дня отдыха подряд — с 7 по 9 марта.

Примечательно, что этому не будет сопутствовать удлиненная рабочая неделя. Однако и сокращенный рабочий день накануне длинного уикенда не запланирован: пятница, 6 марта, не будет урезана на час, поскольку не предшествует непосредственно праздничному дню.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заверил, что в 2026 году у россиян, которые трудятся в пятидневном графике, не будет удлиненной, шестидневной, рабочей недели. Относительно 2027 года давать прогнозы пока рано, хотя "вроде бы напрашивается шестидневка — в феврале".

Тем временем праздничные нерабочие дни предлагается исключать из расчета общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что "когда их учитывают в отпуске — это и стресс, и несправедливость", что не соответствует принципам российской социальной политики.