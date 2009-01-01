"Разрушены все мечты": Ани Лорак рассказала о предательстве мужа

В 2009 году Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) вышла замуж за турка Мурата Налчаджиоглу. В 2011 году певица родила дочь Софию. Однако в 2019 году артистка оформила развод.

Певица узнала, что муж ей изменил. Причем новость настигла ее из прессы. В интервью Лауре Джугелия Ани Лорак призналась, что догадывалась об изменениях в отношениях с мужем, но не была до конца уверена, что именно случилось. Пока известие о неверности супруга не стали муссировать в СМИ.

"Я боюсь повторять то, что я почувствовала тогда, даже представлять… Это было очень больно, неприятно, были разрушены все мечты. Это было похоже на то, будто тебя бросают в воду с какой-то вышки, будто ты летишь и не знаешь, когда упадешь. Он был моим центром, семья была моей опорой, а потом ты понимаешь, что этого больше нет!" - объяснила Ани Лорак.

При этом певица отметила, что пыталась простить мужа, но сохранить семью так и не удалось. "Отношения — это дверь, в которую ты можешь войти только раз", - заключила артистка.

Сейчас Ани Лорак состоит в браке с испанцем Исааком Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения в сентябре 2024 года в Испании.

