Трамп рассказал, кого хочет сделать правителем Ирана

У американских властей уже есть на примете потенциальный руководитель Ирана. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в воскресенье, 1 марта.

По словам политика, которые приводит The New York Times, у него на примете уже имеются "три очень хороших избранника". Однако назвать их имена Дональд Трамп отказался.

При этом политик высказался о процедуре передачи власти в Иране — один из вариантов напоминает венесуэльский сценарий. Напомним, после захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его отправки в США большинство членов правительства боливарианской республики сохранили должности и подтвердили готовность сотрудничать с Вашингтоном.

Ранее американский лидер утверждал, будто иранские власти после гибели духовного лидера, аятоллы Али Хаменеи, запросили Вашингтон о проведении переговоров. Однако секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани заявил, что переговоров с Соединенными Штатами не будет.

Трамп также отметил, что США закончат военную операцию в Иране, когда достигнут всех целей. Однако он не уточнил, в чем пресловутые цели заключаются.

Ранее президент России Владимир Путин назвал гибель аятоллы Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В России погибшего духовного лидера Ирана будут помнить как выдающегося государственного деятеля, который внес огромный личный вклад в развитие отношений Москвы и Тегерана.