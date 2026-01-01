Церковный календарь на март 2026 года: главные праздники, Великий пост и родительские субботы

Март 2026 года для православных христиан — это время глубокого духовного сосредоточения, так как весь месяц полностью приходится на период Великого поста. В эти весенние дни верующие проходят экватор Святой Четыредесятницы, укрепляясь молитвой и готовясь к встрече светлого Христова Воскресения.

Главные и двунадесятые православные праздники в марте 2026 года

В марте двунадесятых праздников не выпадает, однако этот месяц богат на великие даты и торжественные воскресные дни Великого поста. Каждое из этих богослужебных событий несет особый смысл, духовно поддерживая и ободряя верующих на их пути покаяния.

1 марта (воскресенье) — Торжество Православия (1-я Неделя Великого поста)

Праздник был установлен в IX веке в память об окончательной победе Церкви над иконоборчеством. В этот день совершается особый чин, провозглашающий торжество истинной веры и почитание святых икон.

9 марта (понедельник) — Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

Важный церковный праздник, посвященный чудесным событиям обретения великой святыни — честной главы Крестителя Господня Иоанна.

15 марта (воскресенье) — Крестопоклонная Неделя (3-я Неделя Великого поста)

В середине Великого поста на центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень. Это делается для того, чтобы напомнить верующим о крестных страданиях Спасителя и вдохновить их на дальнейший постный подвиг.

22 марта (воскресенье) — 40 мучеников Севастийских

День памяти сорока римских воинов-христиан, которые в IV веке приняли мученическую смерть за веру во Христа, замерзнув в ледяной воде Севастийского озера. По народной традиции в этот день пекут постные булочки в виде птиц — "жаворонков".

Главные посты и постные дни в марте 2026 года

Март 2026 года целиком и полностью проходит под строгим уставом Великого поста, начавшегося еще в конце февраля. Это время самого важного и продолжительного воздержания в году, когда христиане ограничивают себя телесно ради духовного очищения перед Пасхой.

1–31 марта — Великий пост. На протяжении всего месяца полностью исключаются продукты животного происхождения (мясо, птица, яйца, молоко и молочная продукция). По строгому монастырскому уставу по будням предписывается сухоядение или горячая пища без масла, а в субботние и воскресные дни разрешается добавлять в еду растительное масло. В 2026 году праздник 40 Севастийских мучеников выпадает на воскресенье, поэтому дополнительных послаблений на рыбу в этот день не уставлено.

Родительские субботы и дни поминовения в марте 2026 года

Поскольку в будние дни Великого поста полные литургии и заупокойные поминовения не совершаются, Церковь установила специальные дни для молитвы за усопших. В марте 2026 года выпадают сразу три такие великопостные поминальные субботы подряд.

7 марта (суббота) — Суббота 2-й седмицы Великого поста.

14 марта (суббота) — Суббота 3-й седмицы Великого поста.

21 марта (суббота) — Суббота 4-й седмицы Великого поста.

В эти дни в храмах служатся особые панихиды, верующие молятся о прощении грехов своих почивших родственников и всех от века усопших православных христиан.

Полный список церковных праздников по дням на март 2026 года

1 марта (воскресенье) — Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Святителя Макария (Невского). Священномученика Ермогена, патриарха Московского.

2 марта (понедельник) — Седмица 2-я Великого поста. Великомученика Феодора Тирона.

3 марта (вторник) — Святителя Льва, папы Римского.

4 марта (среда) — Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона.

5 марта (четверг) — Благоверного князя Ярослава Мудрого.

6 марта (пятница) — Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

7 марта (суббота) — Суббота 2-й седмицы Великого поста (Поминовение усопших). Мученика Маврикия.

8 марта (воскресенье) — Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы. Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

9 марта (понедельник) — Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

10 марта (вторник) — Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

11 марта (среда) — Святителя Порфирия, архиепископа Газского.

12 марта (четверг) — Преподобного Василия исповедника.

13 марта (пятница) — Преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

14 марта (суббота) — Суббота 3-й седмицы Великого поста (Поминовение усопших). Преподобномученицы Евдокии.

15 марта (воскресенье) — Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Иконы Божией Матери "Державная".

16 марта (понедельник) — Седмица 4-я Великого поста. Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта (вторник) — Благоверного князя Даниила Московского.

18 марта (среда) — Обретение мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского.

19 марта (четверг) — Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицей Еленою.

20 марта (пятница) — Иконы Божией Матери "Споручница грешных". Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.

21 марта (суббота) — Суббота 4-й седмицы Великого поста (Поминовение усопших). Преподобного Феофилакта исповедника.

22 марта (воскресенье) — Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна Лествичника. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

23 марта (понедельник) — Седмица 5-я Великого поста. Мучеников Кодрата и иже с ним.

24 марта (вторник) — Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского.

25 марта (среда) — Преподобного Симеона Нового Богослова.

26 марта (четверг) — Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Четверток Великого канона (Мариино стояние).

27 марта (пятница) — Феодоровской иконы Божией Матери.

28 марта (суббота) — Суббота 5-й седмицы Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).

29 марта (воскресенье) — Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской.

30 марта (понедельник) — Седмица 6-я Великого поста (ваий). Преподобного Алексия, человека Божия.

31 марта (вторник) — Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Мучеников Трофима и Евкарпия.