Нефть резко подорожала на фоне ситуации в Иране

Иран не будет вести переговоров с США, а удары по Тегерану и потери среди командования не повлияют на способность страны вести военные действия. Об этом заявили в руководстве исламской республики в ответ на призывы Вашингтона сложить оружие и сдаться. Поддержать Штаты готовы европейские государства. Франция, Германия и Великобритания выпустили совместное заявление с угрозами в адрес Ирана.

Загадочное поведение американского лидера, возвращающегося из своей резиденции в Мар-А-Лаго, где он все выходные лично следил за ударами по Ирану, насторожило журналистов президентского пула. Кадры, снятые в кромешной тьме, публикует телеканал ABC News.

Подозрительное молчание Трамп хранил все последние дни. В сети всплыла фотография, как американский президент кричит на министра войны Пита Хегсета, когда тот доложил о гибели американских солдат. После чего Трамп все-таки записал небольшое обращение к народу.

Журналист Джексон Хинкл саркастично подмечает – видимо, иранская война идет отлично. США и Израиль планировали быструю операцию, но что-то пошло не так. Военные удары США и Израиля по Ирану не показали никаких признаков их ослабления, а Трамп предположил, что конфликт может продлиться месяц. Он призвал иранцев к капитуляции. Параллельно с этим Вашингтон торгуется - не исключил отмену санкций и говоря о том, что якобы Тегеран запросил все-таки переговоры. Но в Совете нацбезопасности Исламской республике это опровергли.

Как сообщает агентство "Аксиос", США и Израиль отложили на неделю запланированный удар по Ирану из-за сомнений Трампа. После прошедших в середине февраля переговоров, которые не принесли прогресса, пишет издание, американские военные готовились начать обстрел уже через несколько дней.

В июне американцы впервые сбросили бомбы на иранские ядерные объекты. Трамп тогда был уверен, что они стерты с лица земли. Впрочем, судя по этой операции, которую в Вашингтоне назвали "Рык льва", там до сих пор в этом не уверены. Буквально за три дня до первого американского удара в Женеве прошел третий раунд переговоров, которую в Иране назвали самыми серьезными за всю историю. Как сообщают СМИ, решение все-таки атаковать Иран приняли во время визита премьера Израиля в США.

После убийства духовного лидера Али Хаменеи у США большие планы на, как они называют, Новый Иран. Его уже готов возглавить американский ставленник, сын бежавшего во времена исламской революции шейха.

Пока же заблокированной остается важнейшая нефтяная артерия – Ормузский пролив – под огнем и это делает черное золото еще дороже. Нефть марки Brent подскочила на целых 13% в начале торгов - это максимум за последние полтора года. Международная морская организация призвала суда избегать движение по этому коридору. Через который проходит 80% сжиженного газа для Азии: Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Тайваня, а 20 идут прямиком в Европу. Евротройка, к слову, после долгих раздумий, все же назвала Иран агрессором. Франция перебрасывает авианосец "Шарль де Голль" и его ударную группу из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье.

Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе обращения к жителям не смог дать вразумительного объяснения, почему власти разрешили американцам использовать британские военные базы для ударов по территории Ирана.

Сегодня госсекретарю США предстоит объясниться с обеими палатами Конгресса. Ведь операцию против Ирана американские власти проводили без согласования со своим парламентом.