Ночуют на полу: как живут застрявшие в ОАЭ российские туристы

Самолёт Ил-76 МЧС России принимает на борт россиян в аэропорту Шарм-Эль-Шейха. В Египет из Израиля дипломатические работники с семьями прибыли через наземные пункты пропуска. 84 человека, в том числе 38 детей. Их эвакуируют в соответствии с указанием президента Владимира Путина из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня спецборт приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

Десятки тысяч русских туристов всё еще не могут выбраться из Объединённых Арабских Эмиратов. Курортную жизнь здесь еще в минувшую субботу прервали взрывы в жилых кварталах. Иран бьёт по военным объектам США, но под удар попадают аэропорты, торговые центры и люксовые отели - Дубай Марина, Пальма Джумейра, Бурдж Халифа.

Страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, все рейсы в Россию отменили. Люди, застрявшие в аэропортах, возвращаются в гостиницы - туроператоры продлевают путёвки, а самостоятельные туристы в Дубае и Шардже вынуждены платить сами - при том, что цены в отелях резко подскочили.

Условия в отелях для многих уже не те. Вот постояльцы роскошного "Atlantis the Palm" в Дубае ночуют на матрасах на полу конференц-зала. Небо над странами Персидского залива всё еще закрыто. По данным Ассоциации туроператоров, в ОАЭ застряли около 20 тысяч российских туристов. Приходится либо ждать, либо искать альтернативы. Например, вылететь из соседнего Омана - всего 3 часа на машине из Дубая. Билеты на борт до Москвы по 20 тысяч евро раскуплены.

Не могут вылететь домой и туристы, которые должны были лететь через страны Персидского залива транзитными рейсами - с островов Индийского океана, из Азии, Европы и Африки. Всего в третьих странах из-за конфликта на Ближнем Востоке застряли порядка 6-8 тысяч туристов. Туроператоры расселяют их в отелях по месту нахождения. Тех, у кого билеты со стыковками в Эмиратах, пересаживают на рейсы через Турцию и Китай.

Сегодня утром в Дубае и Абу-Даби всё еще раздавались взрывы, работали системы ПВО. О готовности помочь эвакуировать туристов из конфликтных зон сообщили в российском посольстве на Кипре. Семьи дипломатов, работающих в Арабских Эмиратах, пока не покидают пределы страны. Владельцы ресторанов и кафе предлагают застрявшим россиянам бесплатную еду. Отельеры и собственники жилья – бесплатное размещение. О готовности помочь заявляют волонтёры – психологи, няни, сиделки.