Собянин: "Зима в Москве" объединила 32 млн жителей и гостей столицы

Более 57 тысяч благотворительных акций, спортивных активностей и ярких мероприятий. Итоги очередного сезона масштабного городского проекта "Зима в Москве" в своём блоге подвёл мэр Сергей Собянин.

Так, за три месяца к праздничной программе присоединились 32 миллиона человек. В разных уголках столицы работали свыше 400 тематических площадок. При этом, многие городские пространства стали не просто местами для отдыха и развлечений, а превратились в настоящие центры поддержки и добрых дел.

В пунктах приёма гуманитарной помощи и волонтёрских центрах собрали более 50 тысяч подарков для участников СВО и жителей новых регионов. А в парках и на катках прошёл ряд благотворительных акций для малоимущих семей, подопечных хосписов и детских домов.