Манул Шу получил лапой по морде, пытаясь завоевать прекрасную Пепе в Ленинградском зоопарке

Знаменательное событие в Ленинградском зоопарке. Там состоялось первое знакомство пары манулов. Главная интрига - удастся ли создать пару манулам Пепе и Шу. Эти дикие кошки крайне редко размножаются в неволе.

Этот "меховой ком недовольства" - на самом деле прекрасная Пепе. Дама с сибирским характером. Массивные лапы, густая шерсть, короткий хвост - всё при ней.

"В приданом у невесты петербургского манула идеальная генетика. Пепе и Шу не родственники - большая редкость для палассовых котов в российских зоопарках", - сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

"Поэтому искали пару, ему невесту, как раз в первую очередь по этому критерию. Вторым важным критерием был, конечно, возраст. То есть у них не должно было быть большой разницы в возрасте. Ну и внешне она красотка. Мне кажется, они сложат очень красивую хорошую пару", - рассказала Анна Чугунова, пресс-секретарь Ленинградского зоопарка.

Координатор программы по сохранению и размножению манулов принял решение: Пепе едет в Петербург. Вот ее провожает Барнаульский зоопарк. А вот через тысячи километров пути распахивает двери Ленинградский. Месяц Пепе провела в карантине.

Первое знакомство манулов Шу и Пепе оказалось неудачным

Жених тоже не промах. Коренной петербуржец. Взгляд, как будто мир задолжал ему мышь и извинения. 7 килограммов мускулов и харизмы - следы идеальной осенней зажировки. Их знакомство было долгим.

"По очереди манулов выпускали в один вольер. Дикие коты метили территорию. И вот исторический момент - их первый контакт "нос к носу", - отметили в зоопарке.

Шу очарован, но не знает, что делать дальше. Всегда уверенный в себе грозный манул вдруг превратился в робкого котенка.

"В тот же день она заняла оба его домика. И когда он пытался попасть, ну или хотя бы спросить разрешение, чтобы попасть внутрь, она увесисто дала ему лапой по морде. Бедный, ошарашенно ушел, поверженный", - рассказала Полина Калинина, зоотехник отдела "Хищное млекопитающее" Ленинградского зоопарка.

Это не провал романтической операции. Пепе хоть и делает вид, что ей все равно, на самом деле просто кокетничает. Манулы не шипят друг на друга и это уже практически медовый месяц. А брачный сезон на исходе. Упустив время, они рискуют "остаться друзьями".

Пока статус отношений у пары - все сложно, но перспективно. В запасе у манулов остался ровно один месяц. Поэтому посетителей Ленинградского зоопарка просят быть тактичными. И у вольеров соблюдать тишину. Не мешать Шу завоевывать сердце Пепе.