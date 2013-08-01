В семье Александра Гордона горе: вот что случилось

В семье Александра Гордона горе. Умер его отец, поэт и художник Гарри Гордон. Ему было 84 года. Печальную новость объявила журналистка Сусанна Альперина в своем официальном телеграм-канале.

Примечательно, что со своим отцом Александр Гордон повстречался, когда ему было 19 лет. До этого они никогда не общались. У них сложились дружеские отношения. "И хорошо, что это не произошло раньше, потому что иначе меня как Александра Гарриевича Гордона никто бы и не знал", - ранее в интервью "Российской газете" говорил Александр Гордон.

Также он отметил, что в правильное время повстречался с отцом, поскольку тогда ему был необходим "наставник". "Выяснилось, что у нас общий взгляд на мир. Только Гарри Борисовичу повезло гораздо больше, поскольку отпущенный ему талант помогает этот взгляд делать очевидным для других", - отметил телеведущий.

