Отелям в Дубае поручили продлить проживание застрявших туристов

Департамент экономики и туризма ОАЭ поручил отелям в Дубае продлить проживание туристов, застрявших в стране из-за отмен рейсов.

Предлагается сохранить для таких туристов те же условия, что и в первоначальном бронировании. Если человек не может оплатить продление проживания, отель обязан незамедлительно уведомить власти, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян, находящихся на территории ОАЭ, просят не терять контакта с туроператорами и внимательно следить за всеми изменениями.

Ранее из отелей Дубая и Шарджи начали выселять туристов по окончании оплаченного проживания, а несколько гостиницы подняли цены на размещение. Отдыхающие не могут вовремя покинуть ОАЭ из-за отсутствия авиарейсов.

При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по продлению размещения для иностранцев.