Володин назвал единственный способ пережить фазу конфликтов: "Наше преимущество — не нефть"

Мир вошел в фазу конфликтов, турбулентности и напряженности. О том, как пережить этот трудный этап, рассказал в понедельник, 2 марта, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, этот этап пройдут только государства с высокой консолидацией общества, объединенного целью защитить страну и ее суверенитет.

В этом контексте Володин подчеркнул, что "наше преимущество — это не нефть, не газ, не другие природные ресурсы, которые есть у многих стран, потерявших свой суверенитет". Преимуществом России председатель Госдумы назвал президента Владимира Путина и сплоченность вокруг него граждан России.

Резюмировал Вячеслав Володин напоминанием о том, что "У нас одна Родина — Россия", а также фразой "Вместе победим!"

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, что сила нашего государства заключается в единстве. Президент подчеркнул, что достичь по-настоящему больших целей можно только сообща, поскольку мы — единый и великий народ, который преодолеет все преграды и воплотит в жизнь все задуманное.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтверждал, что уровень доверия россиян президенту сейчас действительно высок. Представитель Кремля подчеркивал, что консолидация общества вокруг Владимира Путина и Вооруженных сил, выполняющих задачи спецоперации, — это "говорящие показатели".