Названа страна, на которую Трамп нацелился после Венесуэлы и Ирана

Американские власти подумывают над проведением военной операции на Кубе после реализации своих амбиций в Венесуэле и Иране. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Atlantic, президента США Дональда Трампа очень вдохновил успех операции в Венесуэле, а также то, что в Иране "все идет как надо". Это подкрепляет уверенность политика в том, что является единственным главой государства, которому удалось разобраться с давними внешнеполитическими проблемами.

Чтобы оставить непревзойденное политическое наследие, Трампу нужно предпринять определенные шаги в отношении Кубы. Однако, уточняют собеседники издания, пока в качестве приоритетного сценария рассматривается вариант переговоров с властями островного государства, которые предполагается сопроводить усилением экономического давления.

Если же этот подход не принесет желаемых результатов, Вашингтон может перейти к воплощению сценария военной операции в отношении Кубы.

Ранее источники утверждали, что американская сторона ведет тайные переговоры с внуком бывшего лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. В Белом доме полагают, что именно Рауль Гильермо Родригес Кастро принимает решения и является серым кардиналом в островном государстве. Официальные кубинские лица к этим секретным переговорам не привлекаются.

Тем временем в Кремле призвали к сдержанности в ситуации вокруг Кубы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона в отношении Гаваны удушающими приемами и подчеркнул, что Москва обсуждает с кубинскими друзьями возможные пути решения проблем и оказание посильной помощи.