Москвичам рассказали о погоде в первую неделю весны

Первая неделя календарной весны в столичном регионе пройдет под знаком оттепели — температурный фон ожидается на два-три градуса выше климатической нормы. Об этом рассказал в понедельник, 2 марта, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал Леус в своем Telegram-канале, до конца нынешней недели, за исключением воскресенья, днем температура воздуха в Москве и Московской области по-прежнему будет оставаться в положительной части шкалы.

Пока рекордов тепла можно не ждать, хотя суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 марта в Московской области был обновлен: воздух прогрелся до отметки 5,9 градуса выше нуля. Это на 0,2 градуса выше, чем прежний рекорд этого для 2020 года.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля. Многое будет зависеть от темпов уборки снега. Эксперт предположила, что сугробы в столице уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели.

При этом метеоролог Евгений Тишковец призвал не ждать многого от марта, ведь в средней полосе России это, с точки зрения климата, зимний месяц. Наступление календарной весны не означает приход метеорологической весны — периода, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через нулевую отметку в зону положительных значений.