В России задержали более 200 человек по делу о незаконных SIM-боксах

Сотрудники ФСБ, МВД и СКР ликвидировали в стране масштабную сеть незаконных узлов связи, которые Киев использовал для координации диверсий

В 43 субъектах задержаны более 200 россиян и иностранцев. За свою работу они получали деньги от кураторов. Пресечена работа более 100 каналов связи, более 220 SIM-боксов и свыше 54 тысячи SIM-карт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что украинские спецслужбы использовали эти каналы для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность и для ее координации.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее в Крыму накрыли узлы связи украинских мошенников. Они звонили своим жертвам, представлялись операторами сотовой связи и под предлогом продлить договор узнавали коды доступа к Госуслугам.