Концерт Славы в Пензе обернулся скандалом: рыдающая певица пригрозила покончить с собой

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) попала в грандиозный скандал во время концерта в Пензе. По одним данным, местные жители сорвали выступление темпераментной артистки, под другим - она сама его сорвала, выйдя на сцену "пьяная в шабалец".

В Сети возмущенные зрители раскритиковали выступление Славы, которая якобы все время пела под фонограмму, а когда пыталась спеть вживую, не попадала в ноты. Как отмечает "Светский хроник", ни одного видео с жутким звуком и пьяными выходками певицы с этого концерта в Интернете найти не удалось.

Зато были кадры, как одна фанатка забралась к Славе на сцену в поисках куража и перформанса, и ее пришлось оттуда выпроваживать, а другие дамочки кричали артистке "ты фанерщица!", требовали вернуть деньги за билеты и даже вызвали полицию на площадку.

Сама певица в итоге вышла на связь с общественностью и заявила о провокации. "Эти с*** собрали свою банду и стали требовать вернуть деньги за билеты. Я сказала: хорошо, это мой последний концерт в туре, я болею и не слышу, что пою, возможно вы и правы. Мы вернем вам деньги сразу с нашего кэша. Но их это не устроило... Понятно, почему их не устроило. Это была определенная акция против меня", - высказала мнение певица на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Слава объяснила, что неважно себя чувствует из-за болезни и принятых лекарств. Рыдающая артистка заявила, что хочет свести счеты с жизнью после этого позора.

