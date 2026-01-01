Мишустин пообещал индексацию пенсий 4 млн россиян

С 1 января 2026 года были увеличены страховые пенсии, а 1 апреля индексацию проведут для социальных пенсий. Об этом рассказал в понедельник, 2 марта, глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Как уточняет пресс-служба кабмина, прибавка коснется более 4 миллионов человек. Это не только те, кто не наработал достаточно стажа для страховой пенсии, но и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца.

Наряду с этим повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям.

Мишустин призвал сделать все необходимое, чтобы россияне получили положенные увеличенные выплаты четко и в срок.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что апрельская индексация затронет, в числе прочих лиц, примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения — им полагается так называемая социальная пенсия.

Между тем в Госдуме предупредили, что программу долгосрочных накоплений может ожидать серьезное изменение, поскольку многие пенсионеры и предпенсионеры восприняли ее превратно — как вклад с очень высокой доходностью.