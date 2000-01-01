Бывший возлюбленный Ксении Собчак покончил с собой: тело нашли в столичном отеле

В Москве найдено тело бизнесмена Умара Джабраилова. По предварительным данным, бывший возлюбленный Ксении Собчак покончил с собой.

Тело 67-летнего Джабраилова нашли в гостинице на улице Тверской в Москве, утверждает телеграм-канал Mash. Там он уже пытался свести счеты с жизнью в 2020 году, но тогда предпринимателя спасли.

"По информации Mash, бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжёлом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники", - пишет Mash.

Умар Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. Много лет занимался бизнесом. В 2000 году баллотировался в президенты России, занял последнее место. Некоторое время был членом Совета Федерации. В 2017 году устроил стрельбу в одном из столичных отелей.

Джабраилов несколько лет состоял в романтических отношениях с Ксенией Собчак. Телеведущая влюбилась в бизнесмена в 19 лет, когда тому было 40.