Западные средства массовой информации игнорируют главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне военной операции США и Израиля в Иране. На это указал бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

Как отметил эксперт, "Зеленский вообще исчез" — на Западе "его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует". Про предводителя киевского режима "там все забыли", поскольку есть темы поинтереснее.

Соскин пояснил, что на Западе идет не только смена информационной модели, но и переоценка приоритетов. В новую модель прежних союзников ни Украина, ни ее нелегитимный президент больше не вписываются.

Политолог призвал осознать, что "Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения", поэтому никто на Западе с Киевом не будет вести переговоры о вступлении в НАТО или ЕС (цитаты по РИА Новости).

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, в свою очередь, высмеял в социальной сети Х попытки Зеленского вписаться в информационную повестку, высказав свое "авторитетное мнение" о ситуации на Ближнем Востоке. Кошкович с сарказмом предложил взглянуть "на этого самовлюбленного клоуна", которого "никто ни о чем не спрашивал".

Напомним, утративший легитимность президент Украины уже пытался использовать события в Иране в собственных целях — чтобы напомнить о себе. Зеленский, в частности, встречался с наследником свергнутой иранской династии Резой Пехлеви, который позиционирует себя как лидер протестов в исламской республике. В ответ МИД Ирана жестко напомнил главе киевского режима про его истинное место.