Андрей Губин целыми днями лежит: "Мне идти тяжело, дышать тяжело. Зачем мне эти выступления?"

Андрей Губин вдруг ушел в тень, когда был на пике успеха и популярности. Оказалось, у артиста начались страшные боли в лице, певцу даже пришлось оставить работу и заняться здоровьем. Как впоследствии рассказывал сам исполнитель, он перебрал множество вариантов лечения, но все они оказались бессильны. Губин назвал диагноз: левосторонняя прозопалгия.

Из-за своей неизлечимой болезни артист не может выступать, как прежде. Теперь Андрей Губин ведет крайне закрытый образ жизни, почти не снимается на телевидении, не выходит в свет, редко дает интервью. Тем не менее, он встретился с Ксенией Собчак и рассказал ей о своей жизни.

Так, певец признался, что стесняется своей внешности. По словам Губина, он всегда был склонен к полноте. "Когда я был в хорошей форме, мне нравилось мое лицо. А после съемок смотрел на себя в кадре и думал, что это не мое лицо. Есть только три видеоклипа, в которых я — это я. Это "Плачь любовь", "Я знаю, ты знаешь", "Танцы", - отметил Губин.

Певец пожаловался на проблемы со здоровьем. "У меня магазин находится в 100 метрах от того места, где я живу. Как я туда добираюсь — целая история. Мне идти тяжело, мне дышать тяжело. Зачем мне эти выступления? Зачем мне деньги такой ценой? Я не хочу на сцену хромым выходить, зачем мне позориться", - отрезал артист.

По словам Андрея Губина, он целыми днями лежит в кровати, не может подняться. "Я ужасно себя чувствую, это даже не обсуждается. Злопыхателей у меня хватает. На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек", - заключил певец.

